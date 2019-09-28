В Иране было изъято 1,5 тонны наркотиков

"Силы полиции в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в провинции Семнан", сообщил он журналистам. "Запрещенные вещества, в том числе 1 тонна 443 кг опиума и 3 кг героина", уточнил он.
Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.
Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.
Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.
Мешхед, 28 сентября, ИРНА – 1,5 тонны наркотиков было обнаружено на провинции Хорасан Резаваи на востоке Ирана. Об этом сообщил в субботу начальник полиции провинции Хорасан Резаваи Мохаммад Казем Тагави.
"Силы полиции в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в провинции Семнан", сообщил он журналистам. "Запрещенные вещества, в том числе 1 тонна 443 кг опиума и 3 кг героина", уточнил он.
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