28 сент. 2019 г., 13:52
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News Code: 83494214
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Лучшим фильмом Пхеньянского международного кинофестиваля стал "Оранжевые дни"

Лучшим фильмом Пхеньянского международного кинофестиваля стал "Оранжевые дни"

Тегеран, 12 декабря, ИРНА – Иранская картина "Оранжевые дни" режиссёра Араша Лахути стал лучшим фильмом Пхеньянского международного кинофестиваля.

Фильм «Оранжевые дни» ранее был показан на других международных фестивалях, включая 43-й кинофестиваль в Торонто и 19-й Канадский кинофестиваль Калгари в Канаде, 14-ый кинофестиваль в Цюрихе, 42-ый фестиваль Сан-Паулу в Бразилии и др.
Фильм «Оранжевые дни» является первой работой Араша Лахути, в котором рассказывается о приключениях 45-летней женщины "Абан", нанимающая рабочих в садах.

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