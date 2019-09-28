Лучшим фильмом Пхеньянского международного кинофестиваля стал "Оранжевые дни"

Фильм «Оранжевые дни» ранее был показан на других международных фестивалях, включая 43-й кинофестиваль в Торонто и 19-й Канадский кинофестиваль Калгари в Канаде, 14-ый кинофестиваль в Цюрихе, 42-ый фестиваль Сан-Паулу в Бразилии и др.

Фильм «Оранжевые дни» является первой работой Араша Лахути, в котором рассказывается о приключениях 45-летней женщины "Абан", нанимающая рабочих в садах.

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