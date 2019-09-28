28 сент. 2019 г., 12:12
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News Code: 83493943
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Дар ул-Фунун – первый в Иране современный университет

Дар ул-Фунун – первый в Иране современный университет

Тегеран, 28 сентября, ИРНА – Наряду с началом нового учебного года в Иране, некоторые преподаватели и директора исторической школы "Дар ул-Фунун" символически позвонили в колокол.

На этом мероприятии также отметили 173-летия школы "Дар ул-Фунун", которая была основана в 1851 году мирзой Таги-ханом Фарахани Амир-Кабиром — премьер-министром Ирана при Насер ад-Дин Шахе Каджаре.
Эта историческая школа, находящаяся в центре Тегерана на улице Насер-Хосро, была задумана для подготовки специалистов в таких областях, как медицина, технические науки, военная наука и геология.
Мысль о создании учебного заведения нового типа возникла у Амира Кабира после поездки в Санкт-Петербург, который он посетил в 1829 году в составе иранской дипломатической миссии. Став премьер-министром Ирана, Амир Кабир сразу приступил к осуществлению задуманного.
Амир Кабир стал первым, который начал процесс модернизации Ирана.

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