Дар ул-Фунун – первый в Иране современный университет

На этом мероприятии также отметили 173-летия школы "Дар ул-Фунун", которая была основана в 1851 году мирзой Таги-ханом Фарахани Амир-Кабиром — премьер-министром Ирана при Насер ад-Дин Шахе Каджаре.

Эта историческая школа, находящаяся в центре Тегерана на улице Насер-Хосро, была задумана для подготовки специалистов в таких областях, как медицина, технические науки, военная наука и геология.

Мысль о создании учебного заведения нового типа возникла у Амира Кабира после поездки в Санкт-Петербург, который он посетил в 1829 году в составе иранской дипломатической миссии. Став премьер-министром Ирана, Амир Кабир сразу приступил к осуществлению задуманного.

Амир Кабир стал первым, который начал процесс модернизации Ирана.

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