28 сент. 2019 г., 10:55
Journalist ID: 2390
News Code: 83493725
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Аракчи подверг критике бесчеловечное действие США в связи с иранским дипломатом

Аракчи подверг критике бесчеловечное действие США в связи с иранским дипломатом

Тегеран, 28 сентября, ИРНА – Замглавы МИД ИРИ по политическим вопросам Аббас Аракчи подверг критике США по предотвращению встречи министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с больным представителем Ирана при ООН.

Постпред и посол ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи госпитализирован в одной больнице в Нью-Йорке из-за конкретной болезни.
СМИ в пятницу сообщили, что США не допустили Зарифу навестить Тахт-Раванчи в больнице.
Зариф стремился навестить иранского дипломата в Нью-Йоркской больнице за пределами ООН, но администрация США не приняла его просьбу по выходу из штаб-квартиры ООН.

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