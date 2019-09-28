Аракчи подверг критике бесчеловечное действие США в связи с иранским дипломатом

Постпред и посол ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи госпитализирован в одной больнице в Нью-Йорке из-за конкретной болезни.

СМИ в пятницу сообщили, что США не допустили Зарифу навестить Тахт-Раванчи в больнице.

Зариф стремился навестить иранского дипломата в Нью-Йоркской больнице за пределами ООН, но администрация США не приняла его просьбу по выходу из штаб-квартиры ООН.

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