Лорис Чкнаворян будет назначен послом мира ООН от Ирана

В среду в Тегеране состоялась церемония "Культура мира" при поддержке представительства ООН в иранской столице по случаю международного дня мира.

Директор информационного центра Организации Объединённых Наций в Иране Мария Доценко приветствовал присутствие Лориса Чкнаворяна и ряда деятелей культуры на этой встрече.

Потом она читала послание гендиректора ООН по случаю международного дня мира на церемонии.

На этом мероприятии Лорис Чкнаворян с 70-летним опытом художественной работы и гуманитарных действий был предложен послом доброй воли и мира ООН от Ирана.

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