28 сент. 2019 г., 10:32
Journalist ID: 2390
News Code: 83493678
0 Persons

Лорис Чкнаворян будет назначен послом мира ООН от Ирана

Лорис Чкнаворян будет назначен послом мира ООН от Ирана

Тегеран, 28 сентября, ИРНА – Известный иранский композитор, дирижер и художник Лорис Чкнаворян и член армянской диаспоры был предложен как посол мира ООН от Ирана.

В среду в Тегеране состоялась церемония "Культура мира" при поддержке представительства ООН в иранской столице по случаю международного дня мира.
Директор информационного центра Организации Объединённых Наций в Иране Мария Доценко приветствовал присутствие Лориса Чкнаворяна и ряда деятелей культуры на этой встрече.
Потом она читала послание гендиректора ООН по случаю международного дня мира на церемонии.
На этом мероприятии Лорис Чкнаворян с 70-летним опытом художественной работы и гуманитарных действий был предложен послом доброй воли и мира ООН от Ирана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
3 + 9 =