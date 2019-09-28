Лорис Чкнаворян будет назначен послом мира ООН от Ирана

В среду в Тегеране состоялась церемония "Культура мира" при поддержке представительства ООН в иранской столице по случаю международного дня мира.
Директор информационного центра Организации Объединённых Наций в Иране Мария Доценко приветствовал присутствие Лориса Чкнаворяна и ряда деятелей культуры на этой встрече.
Потом она читала послание гендиректора ООН по случаю международного дня мира на церемонии.
На этом мероприятии Лорис Чкнаворян с 70-летним опытом художественной работы и гуманитарных действий был предложен послом доброй воли и мира ООН от Ирана.
Тегеран, 28 сентября, ИРНА – Известный иранский композитор, дирижер и художник Лорис Чкнаворян и член армянской диаспоры был предложен как посол мира ООН от Ирана.
В среду в Тегеране состоялась церемония "Культура мира" при поддержке представительства ООН в иранской столице по случаю международного дня мира.
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