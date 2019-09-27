Иран обвинил США в действиях по подрыву мирового порядка

"Подобные разрушительные шаги не только делают непредсказуемым и опасным будущее развивающихся стран, но и поставят под угрозу нынешний статус мирового порядка", заявил Аракчи на встрече министров Иностранных дел стран членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), прошедшей на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, попытки США навязывать свою волю другим странам мира повлияет на благосостояние и развитие будущих поколений.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани, подводя итоги своего визита в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН заявил, что помехой для переговоров являются сами США, поскольку у них нет настроя решать проблемы с Ираном. "Помехой для переговоров, тем, кто не хочет решать проблемы (между Тегераном и Вашингтоном) являются сами США. Иран же, исходя из своих аргументов и логики, не боится переговоров", заявил президент Ирана.

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