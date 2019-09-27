27 сент. 2019 г., 22:45
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News Code: 83493317
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Зариф провел встречу с главой МИД Армении

Зариф провел встречу с главой МИД Армении

ООН, 27 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяным.

"Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и региональные повестки. Особое внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

В нем отмечается, что стороны также обсудили экономический терроризм администрации президента США Дональда Трампа против иранского народа.

Иранский глава МИД также провел переговоры с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

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