Зариф провел встречу с главой МИД Армении

"Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и региональные повестки. Особое внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

В нем отмечается, что стороны также обсудили экономический терроризм администрации президента США Дональда Трампа против иранского народа.

Иранский глава МИД также провел переговоры с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

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