27 сент. 2019 г., 22:07
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News Code: 83493307
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Зариф провел встречи с иракским и сирийскими коллегами

Зариф провел встречи с иракским и сирийскими коллегами

ООН, 27 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел отдельные встречи с главами МИД Ирака и Сирии Мухаммедом Али аль-Хакимом и Валидом Муаллемом.

"Зариф и аль-Хаким обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах и наращивания взаимодействия в борьбе с терроризмом. Из региональных тем особое внимание было уделено положению в Йемене и вокруг нее", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

"На встрече Зарифа и Муаллема были обсуждены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Стороны выступили за продолжение близких политических контактов между официальных лиц двух стран. Особое внимание было уделено развитию астанинского процесса по урегулированию сирийского кризиса", отмечается в сообщении иранского МИД.

Иранская сторона подчеркнула важность сохранения территориальной целостности Сирии.

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