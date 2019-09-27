Британский танкер покинул территориальные воды Ирана

"Сегодня из порта Бендер-Аббас в 9 часов утра нефтяной танкер Stena Impero начал свое плавание в направлении международного коридора в Персидском заливе", говорится в сообщении Организации портов и судоходства иранской провинции Хормозган.

В четверг Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что британский танкер Stena Impero, будет освобожден. "В суде идет процесс по освобождению танкера. Я так полагаю, что он будет освобожден", сказал Роухани, отвечая на соответствующий вопрос в Нью-Йорке.

Ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что британский танкер будет освобожден в ближайщее время, но судебное разбирательство по этому делу продолжится. Он отметил, что британский танкер должен выплатить штраф за нарушение норм международного морского права и ущерб окружающей среде.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

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