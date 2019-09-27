Эрдоган: Турция продолжит покупать нефть и газ у Ирана

"Мы не боимся американских санкций и намерены продолжать торговлю с Ираном", заявил Эрдоган во время вылета из Нью-Йорк, где он принимал участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

По словам турецкого президента, Анкара В настоящее время мы не может прекратить экономические отношения с Ираном как по нефти, так и по газу. " Нефть покупали наши частные компании. К сожалению, они не покупают нефть сейчас, так как опасаются угроз США. Но мы будем продолжать наши отношения с Ираном и по этому, и по многим другим вопросам", подчеркнул он.

Эрдоган добавил, что Турция и Иран поставили задачу увеличить товарооборот с $7,5 до $30 млрд., увеличив при этом использование национальных валют.

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