27 сент. 2019 г., 19:00
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News Code: 83493211
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Зариф и глава МИД Кувейта обсудили "Ормузскую мирную инициативу"

Зариф и глава МИД Кувейта обсудили "Ормузскую мирную инициативу"

ООН, 27 сентября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил в пятницу с кувейтским коллегой Сабахом аль-Халедом ас-Сабахом иранскую мирную инициативу по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива.

"Встреча Зарифа и ас-Сабаха состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, в том числе кризис в Йемене. Кроме того, дипломаты обсудили Ормузскую мирную инициативу, предполагающую обеспечение безопасности в Ормузском проливе и соединяемыми им заливами - Оманском и Персидском.

Напомним, что 25 сентября президент Ирана Хасан Рухани пригласил страны, на которых сказываются события в Персидском заливе, в "Коалицию надежды" по обеспечению безопасности водных маршрутов.

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