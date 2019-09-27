Зариф и глава МИД Кувейта обсудили "Ормузскую мирную инициативу"

"Встреча Зарифа и ас-Сабаха состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, в том числе кризис в Йемене. Кроме того, дипломаты обсудили Ормузскую мирную инициативу, предполагающую обеспечение безопасности в Ормузском проливе и соединяемыми им заливами - Оманском и Персидском.

Напомним, что 25 сентября президент Ирана Хасан Рухани пригласил страны, на которых сказываются события в Персидском заливе, в "Коалицию надежды" по обеспечению безопасности водных маршрутов.

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