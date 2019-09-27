Рухани: помехой для переговоров являются сами США

"Помехой для переговоров, тем, кто не хочет решать проблемы (между Тегераном и Вашингтоном) являются сами США. Иран же, исходя из своих аргументов и логики, не боится переговоров", заявил Рухани, подводя итоги своего визита в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон были в Нью-Йорке, и все они настаивали на необходимости встречи с иранскими президентом. Вашингтон сказал, что он отменит санкции. Произошло обсуждение того, какие санкции будут отменены, и американцы чётко заявили: все санкции". Однако это не было сказано в приемлемой для Тегерана форме", добавил Рухани.

Иранский президент подчеркнул, что в случае отмены антииранских санкций в течение часа Тегеран будет готов к диалогу в формате "Большой шестёрки".

Рухани сказал, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, поэтому пускает на свои ядерные объекты международных наблюдателей. "Тот, кто хочет получить ядерное оружие, снижает возможности для наблюдения за ним. Мы же этого не делаем", уточнил он.

Он добавил, что "третий этап по сокращению Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки имеет важное значение и теперь иранская сторона использует более продвинутые центрифуги для обогащения урана. Но мы решительно отрицаем обвинения в стремлении создать ядерное оружие", добавил президент Ирана.

В четверг Рухани на пресс-конференции по итогам своего участия в сессии Генассамблеи ООН заявил, что Тегеран ждет от США отказа от санкций, политики максимального давления и предварительных условий для возможности двусторонней встречи.

По словам Рухани, Иран будет продолжать отказываться от обязательств по ядерной сделке, если европейцы не начнут за нее платить.

"Если по окончании обозначенного нами 60-дневного срока не будет никаких результатов, то мы непременно перейдём к следующему этапу по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки", сказал Рухани.

Президент Ирана подчеркнул, что Иран всегда говорил, что его ядерная программа является мирной. "Мы не собираемся создавать ядерное оружие. Мы не собираемся оказывать давление. Мы стремимся к реализации СВПЛ, и надеемся, что все вернулись к соблюдению условий ядерной сделки", сказал Рухани. — Иран готов вернуться к исполнению своих обязательств в рамках СВПД в течение нескольких часов, если Европа выполнит обещания".

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