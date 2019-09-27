Рухани прибыл в Тегеран

После выступления на 74-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Рухани прибыл в столицу Ирана.

Иранский президент провел интенсивные переговоры с лидерами Франции, Швейцарии, Ирака, Ирландии, Пакистана, Индии, Уганды, Испании, Японии, Швеции, Великобритании и Германии в кулуарах заседания генассамблеи ООН.

Рухани в понедельник отправился в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии генассамблеи ООН. Несмотря на серьезные ограничения в отношении иранской дипломатической делегации, иранский президент встретился с лидерами различных стран.

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