27 сент. 2019 г., 13:32
Journalist ID: 2390
News Code: 83492951
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Рухани прибыл в Тегеран

Рухани прибыл в Тегеран

Тегеран, 27 сентября, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани несколько минут назад прибыл в Тегеран.

После выступления на 74-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Рухани прибыл в столицу Ирана.
Иранский президент провел интенсивные переговоры с лидерами Франции, Швейцарии, Ирака, Ирландии, Пакистана, Индии, Уганды, Испании, Японии, Швеции, Великобритании и Германии в кулуарах заседания генассамблеи ООН.
Рухани в понедельник отправился в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии генассамблеи ООН. Несмотря на серьезные ограничения в отношении иранской дипломатической делегации, иранский президент встретился с лидерами различных стран.

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