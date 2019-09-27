27 сент. 2019 г., 12:07
Journalist ID: 2390
News Code: 83492880
0 Persons

Иран осудил новые санкции США в отношении России и Китая

Иран осудил новые санкции США в отношении России и Китая

Тегеран, 27 сентября, ИРНА - Представитель МИД Ирана Аббас Мусави предупредил о последствиях односторонности США в рамках санкции и экономического терроризма, осудив новые санкции США против России и Китая.

Комментируя новые санкции США против китайских компаний, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана в пятницу заявил, что недавние санкции режима США в отношении некоторых стран идут вразрез с резолюцией 2231 СБ ООН, которая поощряет сотрудничество с Ираном. Правительство США этим актом наказывает другие страны за соблюдение резолюции, в пользу которой они сами отдали свой голос.
Мусави назвал действия команды экономического терроризма президента США Дональда Трампа фактором против безопасности международной торговли.
Он также выступил с осуждением последних американских санкций против российской компании и ряда граждан, а также нескольких судов. Санкции были введены, как отмечалось в релизе минфина США, за создание схемы по доставке авиационного топлива в Сирию.
«Исламская Республика Иран как главная жертва экономического терроризма США осуждает дестабилизирующее поведение США», заключил он.
 

*9392

Your Comment

You are replying to: .
4 + 0 =