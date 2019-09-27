Иран осудил новые санкции США в отношении России и Китая

Комментируя новые санкции США против китайских компаний, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана в пятницу заявил, что недавние санкции режима США в отношении некоторых стран идут вразрез с резолюцией 2231 СБ ООН, которая поощряет сотрудничество с Ираном. Правительство США этим актом наказывает другие страны за соблюдение резолюции, в пользу которой они сами отдали свой голос.

Мусави назвал действия команды экономического терроризма президента США Дональда Трампа фактором против безопасности международной торговли.

Он также выступил с осуждением последних американских санкций против российской компании и ряда граждан, а также нескольких судов. Санкции были введены, как отмечалось в релизе минфина США, за создание схемы по доставке авиационного топлива в Сирию.

«Исламская Республика Иран как главная жертва экономического терроризма США осуждает дестабилизирующее поведение США», заключил он.



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