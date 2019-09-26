Зариф отметил важную роль древних цивилизаций в укреплении глобальной безопасности

Зариф указал на актуальность древних цивилизаций в современном мире, заявив, что они играют важную роль в укреплении глобального мира и безопасности. "Разнообразие древних цивилизаций само по себе противоречит монопольному и культурному превосходству некоторых держав, а также их гегемонии и господству", уточнил он.

"Наряду с разнообразием цивилизаций, все древние цивилизации уважают человеческое достоинство, и это явление, в котором нуждается современный мир", добавил глава иранской дипломатии.

В четверг в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась неофициальная встрече глав МИД стран "Форума древних цивилизаций". Во встрече приняли участие главы МИД Боливии, Армении, Греции, Ирана, Ирака, Италии, Перу и Египта.

Министры провели углубленный обмен мнениями по вопросам укрепления культурных и цивилизационных обменов.

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