Рухани призвал США отказаться от предварительных условий для переговоров

"Иран ждет от США отказа от предварительных условий для возможности двусторонней встречи", отметил Рухани.

Иранский президент призвал США вернуться к обязательствам по по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Для нас очень важно, чтобы правительство США вернулось к соблюдению своих обязательств по СВПД", сказал Рухани.

"Йеменский народ имеет право на самооборону. Вес мир знает, что йеменские войска имеют ракеты большой дальности и беспилотники, и те, кто обвиняет других, должны предоставить свои доказательств", сказал Рухани, комментируя обвинения о причастности Тегерана к нападению на НПЗ Саудовской Аравии.

Президент Ирана обратил внимание на нехватку политической воли со сороны Европы для выполнения экономической части ядерной сделки. "Это нехватка желания, или может быть они хотят не платить ничего за то соглашение, частью которого они являются", отметил он.

По словам Рухани, Иран будет продолжать отказываться от обязательств по ядерной сделке, если европейцы не начнут за нее платить.

"Если по окончании обозначенного нами 60-дневного срока не будет никаких результатов, то мы непременно перейдём к следующему этапу по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки", сказал Рухани.

Президент Ирана подчеркнул, что Иран всегда говорил, что его ядерная программа является мирной. "Мы не собираемся создавать ядерное оружие. Мы не собираемся оказывать давление. Мы стремимся к реализации СВПЛ, и надеемся, что все вернулись к соблюдению условий ядерной сделки", сказал Рухани. — Иран готов вернуться к исполнению своих обязательств в рамках СВПД в течение нескольких часов, если Европа выполнит обещания".

"Иран ждет от США отказа от предварительных условий для возможности двусторонней встречи", отметил Рухани.

Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы", сказал Рухани, . Он также отметил, что у Вашингтона нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН, это неправильная политика.

Президент Ирана пообещал, что британский танкер Stena Impero, задержанный Ираном, будет освобожден. "В суде идет процесс по освобождению танкера. Я так полагаю, что он будет освобожден", - сказал Роухани, отвечая на соответствующий.

По словам Рухани наилучшее решение существующей проблемы Идлиба заключается в том, чтобы войска США покинули сирийскую территорию. "Лучшее решение - это вывод американской армии с территории Сирии, потому что именно США стали главной причиной кризиса в этой стране", сказал он.

Рухани добавил, что его страна готова пойти на обмен заключенными с США. "В правительстве (президента США Дональда) Трампа пару раз поднимался разговор о том, чтобы мы обсудили находящихся под стражей. Мы всегда были готовы и до сих пор готовы к взаимному освобождению, мяч на американской стороне", пояснил он.

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