Рухани призвал США вернуться к своим обязательствам по СВПД

"Йеменский народ имеет право на самооборону. Вес мир знает, что йеменские войска имеют ракеты большой дальности и беспилотники, и те, кто обвиняет других, должны предоставить свои доказательств", сказал Рухани, комментируя обвинения о причастности Тегерана к нападению на НПЗ Саудовской Аравии.

Президент Ирана обратил внимание на нехватку политической воли со сороны Европы для выполнения экономической части ядерной сделки. "Это нехватка желания, или может быть они хотят не платить ничего за то соглашение, частью которого они являются", отметил он.

По словам Рухани, Иран будет продолжать отказываться от обязательств по ядерной сделке, если европейцы не начнут за нее платить.

"Если по окончании обозначенного нами 60-дневного срока не будет никаких результатов, то мы непременно перейдём к следующему этапу по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки", сказал Рухани.

"Иран ждет от США отказа от предварительных условий для возможности двусторонней встречи", отметил Рухани.

"Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы", сказал Рухани, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Он также отметил, что "у Вашингтона нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН, это неправильная политика".

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