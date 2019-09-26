Зариф встретился с гендиректором МАГАТЭ

Об этом сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства Ирана.

Как сообщили в ведомстве глава иранской дипломатии также провел переговоры с польским коллегой Яцеком Чапутовичем. Зариф и Чапутович обсудили отношения двух стран и вопросы международной повестки.

Ранее Зариф на заседании Совета Безопасности ООН изложил детали Ормузской мирной инициативы, подчеркнув необходимость регионального сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в Персидском заливе.

Глава МИД Ирана пригласил страны Персидского залива в "Коалицию надежды" по обеспечению безопасности водных маршрутов.

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