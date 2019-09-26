26 сент. 2019 г., 20:03
Journalist ID: 2177
News Code: 83492543
0 Persons

Зариф встретился с гендиректором МАГАТЭ

Зариф встретился с гендиректором МАГАТЭ

ООН, 26 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоры с исполняющим обязанности Генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнелом Феруцэ.

Об этом сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства Ирана.

Как сообщили в ведомстве глава иранской дипломатии также провел переговоры с польским коллегой Яцеком Чапутовичем. Зариф и Чапутович обсудили отношения двух стран и вопросы международной повестки.

Ранее Зариф на заседании Совета Безопасности ООН изложил детали Ормузской мирной инициативы, подчеркнув необходимость регионального сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в Персидском заливе.

Глава МИД Ирана пригласил страны Персидского залива в "Коалицию надежды" по обеспечению безопасности водных маршрутов.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
2 + 10 =