Рухани провел встречу с премьер-министром Уганды

Рухани и премьер Уганды обсудили двусторонние и региональные темы, представляющие взаимный интерес.

Рухани во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду пригласил страны Персидского залива в "Коалицию надежды" по обеспечению безопасности водных маршрутов.

Кроме того, он призвал США вернуться к резолюции СБ ООН 2231 и отменить санкции, чтобы начать переговоры. "Тегеран не может поверить заявлениям о готовности к переговорам в условиях, когда в отношении Ирана введены жесточайшие санкции в истории", подчеркнул он.

Ранее Рухани провел отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, японским премьером Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом швейцарии Ули Маурером, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, прмьер-министром Британии Борисом Джонсоном, ирландским коллегой Майклом Д Хиггинсом, и президентом Ирака Бархамом Салехом.

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