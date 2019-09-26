Лидер: Иран готов к переговорам со всеми странами, кроме США и сионистского режима

"Однако, нам никогда не следует доверять тем, кто открыто поднял флаг враждебности против Ирана и Исламской республики", сказал аятолла Хаменеи, говоря о США и европейских странах. По его словам США и некоторые европейские страны открыто проявляют свою враждебность против иранского народа.
Верховный лидера.отметил, что Европа придерживается санкций США и Тегерану не стоит связывать свои надежды с европейцами относительно ядерной сделки.
"Несмотря на то, что европейцы выступают в роли посредников, на деле они говорят длинные речи, но все их слова абсурдны", отметил аятолла Хаменеи.
"Европейцы, несмотря на собственные обещания, в реальности придерживаются санкций США, они не сделали ни одного шага, и сомневаюсь, что сделают. В связи с этим необходимо полностью перестать надеяться на европейцев", подчеркнул лидер.
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Тегеран, 26 сентября. ИРНА — Путь для взаимодействия и переговоров открыт для всех стран, кроме США и сионистского режима, заявил Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи в четверг на встрече с членами совета экспертов страны.
"Однако, нам никогда не следует доверять тем, кто открыто поднял флаг враждебности против Ирана и Исламской республики", сказал аятолла Хаменеи, говоря о США и европейских странах. По его словам США и некоторые европейские страны открыто проявляют свою враждебность против иранского народа.
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