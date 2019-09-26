Зариф сделал акцент на противодействии односторонности

«Идея, которая объединяет нас всех, является очень простым, но мощным сообщением о том, что вопрос о древних цивилизациях важен и имеет много общего с современным миром», - сказал он.

«Древние цивилизации представляют разнообразие человеческих обществ, что само по себе отрицает гегемонию односторонности какой-нибудь культуры и цивилизации. Односторонняя тенденция и понятие культурного и цивилизационного превосходства угрожают миру и безопасности всех наций», - продолжил он.

Греция, Китай, Боливия, Египет, Ирак, Иран, Италия, Перу и Армения являются колыбелью древних цивилизаций и создали эту международную ассоциацию.

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