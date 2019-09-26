26 сент. 2019 г., 11:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83491916
0 Persons

Зариф сделал акцент на противодействии односторонности

Зариф сделал акцент на противодействии односторонности

Нью-Дели, 26 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф на встрече с министрами иностранных дел стран-членов «Ассоциации древних цивилизаций» подчеркнул культурное разнообразие и борьбу с односторонностью на международном уровне.

«Идея, которая объединяет нас всех, является очень простым, но мощным сообщением о том, что вопрос о древних цивилизациях важен и имеет много общего с современным миром», - сказал он.

«Древние цивилизации представляют разнообразие человеческих обществ, что само по себе отрицает гегемонию односторонности какой-нибудь культуры и цивилизации. Односторонняя тенденция и понятие культурного и цивилизационного превосходства угрожают миру и безопасности всех наций», - продолжил он.

Греция, Китай, Боливия, Египет, Ирак, Иран, Италия, Перу и Армения являются колыбелью древних цивилизаций и создали эту международную ассоциацию.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472

Your Comment

You are replying to: .
7 + 0 =