Давление и санкции США направлены против больных, детей и всего иранского народа, заявил Рухани

«Правительству США надо думать что оно получило в период жестких санкций против Ирана. Эти американские действия наносят ущерб самим Соединенным Штатам, нашим торговым партнерам и иранскому народу, а с другой стороны, они совершили экономический терроризм, введя такие санкции против народа», - сказал он.

«Соединенные Штаты считали, что, введя санкции против иранского народа, смогут подстрекнуть иранский народ против правительства и государства, но сегодня становится все более очевидным, что люди осознают, что США являются главными виновниками», - добавил Рухани.

По его словам, Иран выполнил все свои обязательства как это указано в 16 докладах Международного агентства по атомной энергии, и санкции США противоречат законодательству и резолюции Совета Безопасности.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление.

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