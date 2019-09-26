В иранской Урмии обнаружили 8.6 тонны наркотиков

Как отметил Солеймани, 3,5 тонны из этого количества составляет морфин, и 5,1 тонны — опиум.

Помимо наркотиков полиция также смогла захватить 130 охотничьих ружий.

9 членов этой контрабандистской группы были арестованы. Конфисковано 9 автомобилей.

По словам Солеймани, наркотики стали находить на 23% чаще уже в течение первой половины этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Усиление борьбы с контрабандистами стоит на повестке дня правоохранительных органов, причём 75% всех изъятых наркотиков в мире приходится на Иран», сказал он.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80% мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Ирана также несёт большую долю человеческих жертв (более 4000 человек) и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

Международные организации никогда не вносили реальный вклад в помощь Ирану в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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