В Иране назвали решение Рухани не встречаться с Трампом рациональным

«Все партии страны единодушны в том, что в политическом и стратегическом плане в условиях максимального давления США на Иран и экономического терроризма, нарушающего права более 83 миллионов иранцев, не должны проводиться не только переговоры, но и простая встреча с лидерами террористического режима США», - отметил он.

«Наша стратегия против максимального давления - максимальное и активное сопротивление», - сказал он.

Как указал Мусави, Исламская Республика Иран показала, что она ведет диалог и не боится переговоров и всегда стремится к стабильности и миру в регионе и во всем мире.

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