26 сент. 2019 г., 09:31
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News Code: 83491737
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Зариф призвал страны региона присоединиться к Ормузской мирной инициативе

Зариф призвал страны региона присоединиться к Ормузской мирной инициативе

Нью-Йорк, 26 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф на заседании Совета Безопасности ООН, в котором была изложена Ормузская мирная инициатива, подчеркнул необходимость регионального сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в Персидском заливе и призвал страны региона присоединиться к этой инициативе.

«Следует отметить, что Ормузская мирная инициатива основана на том факте, что все страны региона обязаны гарантировать мир, стабильность и процветание в регионе. Вместе с международным сообществом они разделяют общую заинтересованность в сохранении свободы судоходства и передачи энергетики», - отметил Зариф.

По его словам, эти региональные усилия необходимы для предотвращения войны, конфликтов, насилия, экстремизма, терроризма и межрелигиозной напряженности.

«Региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом имеет важное значение, особенно в таких регионах, как на Ближнем Востоке и Афганистане, где террористические группы более активны, чем где-либо. С этой точки зрения мы ценим роль региональных организаций, и поэтому сотрудничество ООН в борьбе с террористическими угрозами имеет важное значение», - сказал министр.

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