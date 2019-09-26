Зариф призвал страны региона присоединиться к Ормузской мирной инициативе

«Следует отметить, что Ормузская мирная инициатива основана на том факте, что все страны региона обязаны гарантировать мир, стабильность и процветание в регионе. Вместе с международным сообществом они разделяют общую заинтересованность в сохранении свободы судоходства и передачи энергетики», - отметил Зариф.

По его словам, эти региональные усилия необходимы для предотвращения войны, конфликтов, насилия, экстремизма, терроризма и межрелигиозной напряженности.

«Региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом имеет важное значение, особенно в таких регионах, как на Ближнем Востоке и Афганистане, где террористические группы более активны, чем где-либо. С этой точки зрения мы ценим роль региональных организаций, и поэтому сотрудничество ООН в борьбе с террористическими угрозами имеет важное значение», - сказал министр.

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