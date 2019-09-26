Рухани назвал бесчеловечные санкции США фактором, объединяющим иранский народ

«Вопреки ожиданиям Вашингтона, давление США привело к тому, что все партии и группы в Иране стали обвинять США в нынешней ситуации», сказал он.

Отметив, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был лучшей сделкой, которую можно было достичь, президент Ирана добавил, что "многочисленные доклады МАГАТЭ, подтверждающие выполнение Ираном своих обязательств, несмотря на выход США из СВПД, показывают, что Иран не стремится отклониться от ядерной сделки".

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