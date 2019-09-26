26 сент. 2019 г., 09:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83491713
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Рухани назвал бесчеловечные санкции США фактором, объединяющим иранский народ

Рухани назвал бесчеловечные санкции США фактором, объединяющим иранский народ

Тегеран, 26 сентября, ИРНА - Выступая в Нью-Йорке в среду вечером на встрече с представителями внешнеполитической элиты США и экспертами, президент Ирана Хасан Рухани сказал, что санкции США не увенчаются успехом и служат фактором солидарности иранского народа.

«Вопреки ожиданиям Вашингтона, давление США привело к тому, что все партии и группы в Иране стали обвинять США в нынешней ситуации»,  сказал он.

Отметив, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был лучшей сделкой, которую можно было достичь, президент Ирана добавил, что "многочисленные доклады МАГАТЭ, подтверждающие выполнение Ираном своих обязательств, несмотря на выход США из СВПД, показывают, что Иран не стремится отклониться от  ядерной сделки".

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