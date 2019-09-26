26 сент. 2019 г., 09:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83491713
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Рухани назвал бесчеловечные санкции США фактором объединения иранского народа

Рухани назвал бесчеловечные санкции США фактором объединения иранского народа

Тегеран, 26 сентября, ИРНА - Выступая на встрече с внешнеполитическими элитами США и экспертами в Нью-Йорке в среду вечером, президент Ирана Хасан Рухани сказал, что санкции США не увенчаются успехом и они служили фактором солидарности иранского народа.

«Вопреки ожиданиям Вашингтона, давление США привело к тому, что все партии и группы в Иране стали обвинять США в нынешней ситуации», - сказал он.

Отметив, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был лучшей сделкой, которую можно было достичь, президент добавил, что «многочисленные доклады МАГАТЭ, подтверждающие выполнение Ираном своих обязательств, несмотря на выход США из СВПД, показывают, что Иран не стремится отклоняться от своего ядерного закона», - указал он.

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