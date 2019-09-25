Межкультурный диалог — способ объединения народов, Эбрахими Торкаман

«Уже прошло больше 100 лет со дня смерти Толстого, но он до сих пор ведет диалог с миром. Например, роман "Война и мир". В этой книге около 580 персонажей. И у каждого - своя роль. И диалог между ними строится так, что они не входят в противоречие друг с другом», отметил писатель, историк, дипломат Эбрахими Торкаман, выступая на первом этапе российско-иранского культурного диалога.

Главной темой Международной научной конференции «Толстой и восточная культура». Конференция стала первым этапом российско-иранского культурного диалога. В мероприятии приняли участие культурологи, философы, ученые и преподаватели России и Ирана

Торкаман отметил, что в Иране растет интерес к русской литературе, а русский рекомендован к изучению в школах как иностранный.

«Самое главное - духовные искания, которые Лев Толстой завещал и передал всем народам мира, не только своему родному русскому народу. Именно духовный поиск сегодня может вывести мир из тупиков, в которые зашла цивилизация в XX и особенно в XXI веке», сказал советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

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