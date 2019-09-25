Рухани встретился с президентом Ирака

Рухани и Салех обсудили двусторонние и региональные темы, представляющие взаимный интерес.
Рухани во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пригласил страны Персидского залива в "Коалицию надежды" по обеспечению безопасности водных маршрутов.
Кроме того, он призвал США вернуться к резолюции СБ ООН 2231 и отменить санкции, чтобы начать переговоры. "Тегеран не может поверить заявлениям о готовности к переговорам в условиях, когда в отношении Ирана введены жесточайшие санкции в истории", подчеркнул он.
Ранее Рухани провел отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, японским премьером Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом швейцарии Ули Маурером, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, прмьер-министром Британии Борисом Джонсоном, и ирландским коллегой Майклом Д Хиггинсом.
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ООН, 25 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани провел на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом.
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