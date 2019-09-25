25 сент. 2019 г., 22:08
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News Code: 83491478
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Рухани встретился с генсеком ООН

Рухани встретился с генсеком ООН

ООН, 25 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани провел на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришом.

В ходе переговоров стороны провели обсуждение широкого круга вопросов региональной и международной повестки дня.

Ранее Рухани провел отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, японским премьером Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом швейцарии Ули Маурером, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном,  прмьер-министром Британии Борисом Джонсоном, и ирландским коллегой Майклом Д Хиггинсом.

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