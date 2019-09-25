Рухани встретился с генсеком ООН

В ходе переговоров стороны провели обсуждение широкого круга вопросов региональной и международной повестки дня.
Ранее Рухани провел отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, японским премьером Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом швейцарии Ули Маурером, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, прмьер-министром Британии Борисом Джонсоном, и ирландским коллегой Майклом Д Хиггинсом.
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