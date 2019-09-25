"Если вы чутко относитесь к самому названию СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), то все равно можете вернуться к ее духу, соблюдая рамки Резолюции Совета Безопасности 2231. Церемония фотографирования — это последний шаг, а не первый в переговорах", написал Рухани в Twitter.
Рухани во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал США вернуться к резолюции СБ ООН 2231 и отменить санкции, чтобы начать переговоры.
"Тегеран не может поверить заявлениям о готовности к переговорам в условиях, когда в отношении Ирана введены жесточайшие санкции в истории", подчеркнул он.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409
Тегеран, 25 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани призвал США вернуться к духу ядерной сделки, соблюдая резолюцию Совета Безопасности 2231, одобряющей ядерную сделку с Ираном.
"Если вы чутко относитесь к самому названию СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), то все равно можете вернуться к ее духу, соблюдая рамки Резолюции Совета Безопасности 2231. Церемония фотографирования — это последний шаг, а не первый в переговорах", написал Рухани в Twitter.
-
Рухани встретился с генсеком ООН
ООН, 25 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани провел на полях 74-й сессии Генассамблеи…
-
Рухани призвал США Вернуться к резолюции СБ ООН 2231
Тегеран, 25 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани призвал США вернуться к духу ядерной…
-
Выступление Рухани на Генеральной Ассамблее ООН/Фото
Президент Ирана Хасан Рухани в среду выступил на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.…
-
Дехдар принес сборной Ирана первую золотую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике
Иранец Али Дехдар, выступающий в весовой категории до 102 килограммов, взял вес 394 кг (175…
-
Рухани провел встречу с президентом Ирландии
ООН, 25 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани провел на полях 74-й сессии Генассамблеи…
-
Зариф назвал встречу "пятёрки" и Ирана по СВПД хорошей
ООН, 25 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что встреча…
-
Иранец завоевал золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде
Тегеран, 25 сентября, ИРНА – Иранец Али Дехдар занял первое место на чемпионате мира по тяжелой…
-
Рухани предложил соседним странам присоединиться к "Коалиции надежды" в Ормузском проливе
ООН, 25 сентября. ИРНА — В соответствии с исторической ответственностью Ирана по обеспечению…
-
На полях ГА ООН проходит встреча "пятерки" и Ирана по СВПД
ООН, 25 сентября. ИРНА — внеочередное заседание министров иностранных дел Ирана и "Пятерки"…
-
Известный иранский борец на картине российского художника
Тегеран, 25 сентября, ИРНА - Примечательная картина Андрея Ковалевича, одного из пионеров иранской…
Your Comment