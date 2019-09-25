25 сент. 2019 г., 21:58
Journalist ID: 2177
News Code: 83491467
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Рухани призвал США Вернуться к резолюции СБ ООН 2231

Рухани призвал США Вернуться к резолюции СБ ООН 2231

Тегеран, 25 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани призвал США вернуться к духу ядерной сделки, соблюдая резолюцию Совета Безопасности 2231, одобряющей ядерную сделку с Ираном.

"Если вы чутко относитесь к самому названию СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), то все равно можете вернуться к ее духу, соблюдая рамки Резолюции Совета Безопасности 2231. Церемония фотографирования — это последний шаг, а не первый в переговорах", написал Рухани в Twitter.
Рухани во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал США вернуться к резолюции СБ ООН 2231 и отменить санкции, чтобы начать переговоры.
"Тегеран не может поверить заявлениям о готовности к переговорам в условиях, когда в отношении Ирана введены жесточайшие санкции в истории", подчеркнул он.
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