Рухани провел встречу с президентом Ирландии

В ходе переговоров стороны провели обсуждение широкого круга вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Ранее Рухани провел отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, японским премьером Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом швейцарии Ули Маурером, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и прмьер-министром Британии Борисом Джонсоном.
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