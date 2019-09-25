25 сент. 2019 г., 20:26
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News Code: 83491383
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Рухани провел встречу с президентом Ирландии

Рухани провел встречу с президентом Ирландии

ООН, 25 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани провел на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоры с ирландским коллегой Майклом Д Хиггинсом.


В ходе переговоров стороны провели обсуждение широкого круга вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Ранее Рухани провел отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, японским премьером Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом швейцарии Ули Маурером, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и прмьер-министром Британии Борисом Джонсоном.
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