25 сент. 2019 г., 19:26
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News Code: 83491302
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Иранец завоевал золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде

Иранец завоевал золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде

Тегеран, 25 сентября, ИРНА – Иранец Али Дехдар занял первое место на чемпионате мира по тяжелой атлетике, проходящем в этим дни в Таиланде, в городе Паттайя.

Дехдар выступающий в весовой категории до 102 килограммов, взял вес 394 кг (175 кг в рывке, 175 кг в толчке). В толчке никто не сумел составить конкуренцию иранскому тяжелоатлету. В рывке Дехдар занял 6-е место.
Таким образом он завоевал золотую медаль по толчке, а бронзовую медаль по сумме двух упражнений получил.
18-27 сентября в Паттайе (Таиланд) проходит 85-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди мужчин и 28-й среди женщин. В соревнованиях примут участие 734 спортсмена. 395 мужчин и 339 атлеток-женщин. Традиционно, спортсмены определят сильнейших в рывке, толчке и сумме двух дисциплин соответственно.
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