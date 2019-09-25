Рухани предложил соседним странам присоединиться к "Коалиции надежды" в Ормузском проливе

"Цель "Коалиции надежды" - повышение стабильности и поддержание мира, прогресс и процветание всех жителей бассейна Ормузского пролива. Она обеспечивает взаимопонимание, мирные и дружеские отношения между региональными народами, охватывая различные области для сотрудничества, такие как энергетическая безопасность, свобода судоходства, свободное течение нефти и других энергоресурсов по Ормузскому проливу", заявил Рухани, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

"Коалиция надежды" основана на принципах взаимного уважения, равноправия, взаимной выгоды, уважения суверенитета и территориальной целостности, уважения международных границ, мирного урегулирования всех противоречий, а также на принципе "ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга", продолжил Рухани

Внешние коалиции усугубляют напряжённость в регионе

"Формирование любой зарубежной коалиции по обеспечению безопасности под руководством внерегинальных сил является ярким примером вмешательства в дела региона ... , усугубляет напряжённость, осложняет ситуацию, а также угрожает миру, безопасности и региональной стабильности", подчеркнул иранский президент.

Вывод американских войск приведёт к обеспечению безопасности в регионе

"Безопасность региона может быть обеспечена при выводе американских войск, а при применении оружие и их вмешательстве. Даже спустя 18 лет Соединённые Штаты не смогли сократить террористическую деятельность в регионе, но усилия Исламской Республики Иран и соседних стран привели к уничтожению террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ)", добавил он.

"Безопасность и независимость наших соседей — это безопасность и независимость Ирана. США не являются нашим соседом. Исламская Республика Иран ваш сосед... В трудные дни мы не останемся одни. Мы на стороне соседей, а не на стороне США", сказал Рухани, обращаясь к соседним странам.

Иран откроет двери для переговоров при отмене санкций

"От имени моей страны и государства хочу объявить, что наш ответ на любые предложения переговоров под санкциями отрицательный... Мы никогда не будем вести переговоры с врагом, который хочет, чтобы Иран сдался под угрозой бедности, давления и санкций",

По его словам, если США хотят, чтобы Иран согласился на переговоры, то они должны сначала отменить все санкции. "Остановите санкции, чтобы открыть путь к началу переговоров", добавил он.

Давайте вернемся за стол переговоров

"Наш регион стоит на краю пропасти. Мы не потерпим провокационные вторжения иностранцев, и решительно и мощно ответим на любые нарушения своей территориальной целостности или угрозы безопасности", констатировал Рухани.

"Вот послание иранского народа: давайте инвестировать в надежду на лучшее будущее, чем в войну и насилие. Давайте вернемся к справедливости, миру, закону, выполнению обязательств, обещаниям и в конечном итоге за стол переговоров", залючил он.

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