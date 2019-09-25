Известный иранский борец на картине российского художника

Ковалевич - один из первых в мире борцов времён СССР в весовой категории 52 кг. В 40-х годах он отправился в Иран и стал одним из пионеров иранской борьбы греко-римского стиля.

Он скончался в Иране.

Помимо спорта, он также занимался рисованием и однажды попросил Голамрезу Тахти разрешить нарисовать его.

Он нарисовал Тахти, и картина осталась борцу на память.

Теперь спустя много лет, картина будет выставлена в Национальном музее олимпийских и паралимпийских видов спорта и считается частью истории иранской борьбы.

Голамреза Тахти— один из самых известных борцов в истории Ирана благодаря своему благородному поведению (например, он занимался сбором помощи жертвам землетрясения 1962 года и схваткой с советским борцом Александром Медведем, в которой он специально не атаковал повреждённую незадолго до боя ногу противника, из-за чего даже проиграл) и спортивными достижениями, символизируя для иранцев саму суть спорта.

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