25 сент. 2019 г., 15:29
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News Code: 83490946
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Иранский мультфильм получил главный приз на международном фестивале анимации в Париже

Иранский мультфильм получил главный приз на международном фестивале анимации в Париже

Тегеран, 25 сентября, ИРНА – Иранский мультфильм "Я волк?" режиссера Амир Хушанга Моина получил главный приз на 12-м международном фестивале анимации в Париже.

Короткометражный мультфильм "Я волк?" ранее также получил премию "New Face" на кинофестивале Media Art в Японии. Он стал лучшим фильмом для детей на кинофестивалях в Болгарии и Ливане. Этот короткометражный мультфильм также избран лучшим фильмом на фестивале "Бессонница" в России.
Сюжет мультфильма – дети в школе показывают кукольный спектакль, разыгрывают знакомую всем историю о волке и козлятах. И вот убитая горем мама-коза и злобный одинокий волк, наконец, встречаются. Волк, как обычно, побежден, но тут...
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