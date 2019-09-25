Иранские арбитры рассудят матчи в рамках отборочного турнира ЧМ-2020

Матч между командами Бангладеш и Катар пройдет в четверг 10 декабря в Даке.

Другой иранец Пайам Хейдари также рассудит в качестве помощника арбитра в этом матче.

Оба арбитры в прошлом году также рассудили в международных турнирах. Они с 2016 года вошли в список международных арбитров.



Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392