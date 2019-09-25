Иранские арбитры рассудят матчи в рамках отборочного турнира ЧМ-2020

Матч между командами Бангладеш и Катар пройдет в четверг 10 декабря в Даке.
Другой иранец Пайам Хейдари также рассудит в качестве помощника арбитра в этом матче.
Оба арбитры в прошлом году также рассудили в международных турнирах. Они с 2016 года вошли в список международных арбитров.
Хамадан, 25 сентября, ИРНА – Как сообщает ФИФА иранский арбитр Бижан Хейдари рассудит матч Бангладеш-Катар в рамках 2-го отборочного раунда чемпионата мира.
Матч между командами Бангладеш и Катар пройдет в четверг 10 декабря в Даке.
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