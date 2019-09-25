Рухани примет участие в предстоящем саммите ЕАЭС в Ереване

Саммит ЕАЭС в Ереване 1 октября. Хасан Рухани также приглашен на участие в саммите.

На встрече посла Ирана и вице-премьера Армении также обсуждались такие вопросы, как расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных областях энергетики, транзита, сельского хозяйства и расширение сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, выразив надежду на участие президента Ирана Хасана Рухани в предстоящем саммите ЕАЭС в Ереване в начале октября, отметил, что Армения и Исламская Республика Иран смогут договориться в кулуарах саммита о путях развития двусторонних отношений и будущих совместных планах.

Евразийский экономический союз и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли 17 мая прошлого года. Это соглашение оказывает огромное влияние на расширение торговли между странами, в том числе упрощение таможенного режима. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан, начал свою работу в 2015 году.

По условиям соглашения, не позднее, чем через год после его вступления в силу, стороны обязуются начать переговоры по заключению полноценного соглашения о свободной торговле. Реализация соглашения будет способствовать увеличению объемов торговли и развитию экономических связей между его участниками, увеличению поставок российской промышленной и сельскохозяйственной продукции в Иран.

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