Ирано-российские экономические отношения будут развиваться при помощи Мазандаранского коридора

Хосейнзадеган в среду на церемонии открытия Торгового дома провинции Мазандаран в Волгограде указал на политическую волю правительств Исламской Республики Иран и Российской Федерации к расширению экономических отношений между двумя странами, и сказал, что в делегации, отправившейся с визитом в Россию, участвует большое количество бизнесменов и экономических активистов в различных областях, включая туризм, сельское хозяйство, промышленность, добычу полезных ископаемых, для достижения экономических и политических целей сторон.

"Мазандаран расположен в Иране вдоль коридора Север-Юг, и путём усилий правительства и частного сектора может облегчить доступ и взаимодействие российских экономических активистов в Персидском заливе", отметил он.

"Открытие Мазандаранского торгового дома в Волгоградской области может оказать существенное влияние на содействие непосредственному общению и проложить путь к развитию и расширению экономических и торговых связей между двумя сторонами", указал он.

"Соответственно, у Мазандарана есть несколько планов развития отношений с соответствующими российскими областями, особенно с Волгоградом, поэтому мы попробуем краткосрочные и среднесрочные программы. И в долгосрочной перспективе мы поощряем частные секторы двух сторон развивать и расширять отношения", добавил чиновник.

Ранее заместитель губернатора иранской провинции Мазандаран по экономическим вопросам Хасан Хейрианпур заявил, что торговый дом Мазандарана откроется в ближайшее время на верхнем этаже Волгоградской торговой палаты.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472