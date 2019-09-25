25 сент. 2019 г., 14:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83490785
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Ирано-российские экономические отношения будут развиваться при помощи Мазандаранского коридора

Ирано-российские экономические отношения будут развиваться при помощи Мазандаранского коридора

Учитывая коммерческие возможности Мазандарана, провинция может стать лучшим коридором для развития экономических отношений между Ираном и Россией, а также коридором для выхода северных стран в открытые воды, как заявил губернатор иранской провинции Мазандаран Ахмад Хосейнзадеган.

Хосейнзадеган в среду на церемонии открытия Торгового дома провинции Мазандаран в Волгограде указал на политическую волю правительств Исламской Республики Иран и Российской Федерации к расширению экономических отношений между двумя странами, и сказал, что в делегации, отправившейся с визитом в Россию, участвует большое количество бизнесменов и экономических активистов в различных областях, включая туризм, сельское хозяйство, промышленность, добычу полезных ископаемых, для достижения экономических и политических целей  сторон.

"Мазандаран расположен в Иране вдоль коридора Север-Юг, и путём усилий правительства и частного сектора может облегчить доступ и взаимодействие российских экономических активистов в Персидском заливе", отметил он.

"Открытие Мазандаранского торгового дома в Волгоградской области может оказать существенное влияние на содействие непосредственному общению и проложить путь к развитию и расширению экономических и торговых связей между двумя сторонами",  указал он.

"Соответственно, у Мазандарана есть несколько планов развития отношений с соответствующими российскими областями, особенно с Волгоградом, поэтому мы попробуем краткосрочные и среднесрочные программы. И в долгосрочной перспективе мы поощряем частные секторы двух сторон развивать и расширять отношения",  добавил чиновник.

Ранее заместитель губернатора иранской провинции Мазандаран по экономическим вопросам Хасан Хейрианпур заявил, что торговый дом Мазандарана откроется в ближайшее время на верхнем этаже Волгоградской торговой палаты.

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