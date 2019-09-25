Ирано-российские экономические отношения будут развиваться по Мазандаранскому коридору

Хоссейнзадеган в среду на церемонии открытия Торгового дома провинции Мазандаран в Волгограде, Россия, ссылаясь на политическую волю правительства Исламской Республики Иран и Российской Федерации к расширению экономических отношений между двумя странами, сказал, что в составе делегации в этом визите в Россию приняло участие большое количество бизнесменов и экономических активистов в различных областях, включая туризм, сельское хозяйство, промышленность и добычу полезных ископаемых, для достижения экономических и политических целей обеих сторон.

"Мазандаран расположен вдоль коридора Север-Юг Ирана и путем усилий правительства и частного сектора может облегчить доступ и взаимодействие российских экономических активистов к Персидскому заливу", - отметил он.

"Открытие Мазандаранского торгового дома в Волгоградской области может оказать существенное влияние на содействие немедленному общению и проложить путь к развитию и расширению экономических и торговых отношений между двумя сторонами", - указал он.

"Соответственно, у Мазандарана есть несколько планов по развитию отношений с соответствующими российскими областями, особенно с Волгоградом, поэтому мы попробуем краткосрочные и среднесрочные программы. И в долгосрочной перспективе мы поощряем частные секторы двух сторон развивать и расширять отношения", - добавил чиновник.

Ранее Заместитель губернатора иранской провинции Мазандаран по экономическим вопросам Хасан Хейрианпур заявил, что торговый дом Мазандарана откроется в ближайшее время на верхнем этаже Волгоградской торговой палаты.

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