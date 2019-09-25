Иран заявил, что доллар исключен из расчетов с Россией и Турцией

"Сейчас мы сотрудничаем с этими странами не в долларах. Если мы также иногда упоминаем евро, мы фактически рассматриваем евро в качестве рычага поэтому если национальная валюта двух стран будет колебаться, противоположной стороне не будет нанесен ущерб", - сказал он.

"Это постепенно исключит доллар из торговых расчетов, и теперь многие страны готовы торговать в национальной валюте, чтобы США не контролировали их торговлю", - добавил он.

Ранее Иран и РФ сообщили об установлении банковских связей между двумя странами — без использования глобальной финансовой системы передачи информации SWIFT - через российскую Систему передачи финансовых сообщений и иранскую SEPAM.

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