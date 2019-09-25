25 сент. 2019 г., 13:59
Journalist ID: 2390
News Code: 83490728
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В Иране сообщили о завершении процедуры освобождения британского танкера Stena Impero

В Иране сообщили о завершении процедуры освобождения британского танкера Stena Impero

Тегеран, 25 сентября, ИРНА – Представитель МИД Ирана Аббас Мусави в среду сообщил о завершении процедуры освобождения британского танкера Stena Impero, подчеркнув, что британский танкер за нарушение норм международного морского права и ущерб окружающей среде должен выплатить штраф.

"Сегодня завершилась процедура освобождения британского танкера Stena Impero благодаря усилиям министерства иностранных дел и взаимодействию судебной власти и иранской Организации портов и морского судоходства", написал Мусави в Twitter.
Он добавил, что владелец и капитан судна дали письменное обязательство выполнить решение суда.
19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

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