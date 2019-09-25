В Иране сообщили о завершении процедуры освобождения британского танкера Stena Impero

"Сегодня завершилась процедура освобождения британского танкера Stena Impero благодаря усилиям министерства иностранных дел и взаимодействию судебной власти и иранской Организации портов и морского судоходства", написал Мусави в Twitter.

Он добавил, что владелец и капитан судна дали письменное обязательство выполнить решение суда.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392