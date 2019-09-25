Иранский фильм получил премию на международном кинофестивале CineFest в Венгрии

16-й международный кинофестиваль CineFest 13-21 сентября прошел в Венгрии. "Тегеран: город любви" – совместный продукт Ирана, Великобритании и Нидерландов.
Фильм Али Джабера Ансари ранее также получил приз жюри в болгарском кинофестивале София, и за лучшую актрису в пекинском кинофестивале.
Тегеран, 25 сентября, ИРНА – Филмь "Тегеран: город любви" получил специальный приз на международном кинофестивале CineFest в венгерском Мишкольце.
16-й международный кинофестиваль CineFest 13-21 сентября прошел в Венгрии. "Тегеран: город любви" – совместный продукт Ирана, Великобритании и Нидерландов.
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