25 сент. 2019 г., 13:49
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News Code: 83490697
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Иранский фильм получил премию на международном кинофестивале CineFest в Венгрии

Иранский фильм получил премию на международном кинофестивале CineFest в Венгрии

Тегеран, 25 сентября, ИРНА – Филмь "Тегеран: город любви" получил специальный приз на международном кинофестивале CineFest в венгерском Мишкольце.

16-й международный кинофестиваль CineFest 13-21 сентября прошел в Венгрии. "Тегеран: город любви" – совместный продукт Ирана, Великобритании и Нидерландов.
Фильм Али Джабера Ансари ранее также получил приз жюри в болгарском кинофестивале София, и за лучшую актрису в пекинском кинофестивале.


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