Иранский незрячий дзюдоист выиграл золото на Гран-при в Узбекистане

Он одержал победу над соперниками из Турции и Великобритании. В финале иранский дзюдоист вышел на татами со своим грузинским соперником.

С 20 по 22 сентября в Ташкенте проходит седьмой в истории Узбекистана и последний в этом сезоне в «Мировой серии» турнир «Гран-при» по дзюдо.



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