25 сент. 2019 г., 13:09
Journalist ID: 2390
News Code: 83490586
0 Persons

Иранский незрячий дзюдоист выиграл золото на Гран-при в Узбекистане

Иранский незрячий дзюдоист выиграл золото на Гран-при в Узбекистане

Тегеран, 25 сентября, ИРНА – Иранец Мохаммадреза Хейролла в весовой категории +100 кг завоевал золотую медаль на турнире Гран-при в Ташкенте.

Он одержал победу над соперниками из Турции и Великобритании. В финале иранский дзюдоист вышел на татами со своим грузинским соперником.
С 20 по 22 сентября в Ташкенте проходит седьмой в истории Узбекистана и последний в этом сезоне в «Мировой серии» турнир «Гран-при» по дзюдо.


Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
2 + 2 =