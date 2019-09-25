Иранец завоевал бронзу на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде

Результат Мусави составил 382 кг (168+214).

В результате двух дисциплин он занял также пятое место.

В этой категории китайский штангист Тянь Тао завоевал золотую медаль.

Серебро завоевал катарец Фарис Ибрагим, поднявший 402 кг (178+224).

18-27 сентября в Паттайе (Таиланд) проходит 85-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди мужчин и 28-й среди женщин. В соревнованиях примут участие 734 спортсмена. 395 мужчин и 339 атлеток-женщин. Традиционно, спортсмены определят сильнейших в рывке, толчке и сумме двух дисциплин соответственно.

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