Встреча глав МИД "пятерки" с Ираном пройдет в Нью-Йорке 25 сентября

Как сообщает пресс-служба ЕС, встреча пройедт с участием верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Федерика Могерини председательствует на министерском заседании группы пяти и Ирана по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - говорится в сообщении.

Пути полной выполнения ядерной сделки будут обсуждаться на этой встрече.

Напомним, Могерини и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник встретились в Нью-Йорке.

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