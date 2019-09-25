Встреча глав МИД "пятерки" с Ираном пройдет в Нью-Йорке 25 сентября

Как сообщает пресс-служба ЕС, встреча пройедт с участием верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
"Федерика Могерини председательствует на министерском заседании группы пяти и Ирана по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - говорится в сообщении.
Пути полной выполнения ядерной сделки будут обсуждаться на этой встрече.
Напомним, Могерини и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник встретились в Нью-Йорке.
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Тегеран, 25 сентября. ИРНА – Встреча министров иностранных дел "пятерки" стран - посредников ООН (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) с Ираном пройдет в Нью-Йорке 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН.
Как сообщает пресс-служба ЕС, встреча пройедт с участием верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
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