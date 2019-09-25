25 сент. 2019 г., 11:39
Journalist ID: 2390
News Code: 83490332
0 Persons

Встреча глав МИД "пятерки" с Ираном пройдет в Нью-Йорке 25 сентября

Встреча глав МИД "пятерки" с Ираном пройдет в Нью-Йорке 25 сентября

Тегеран, 25 сентября. ИРНА – Встреча министров иностранных дел "пятерки" стран - посредников ООН (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) с Ираном пройдет в Нью-Йорке 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает пресс-служба ЕС, встреча пройедт с участием верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
"Федерика Могерини председательствует на министерском заседании группы пяти и Ирана по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - говорится в сообщении.
Пути полной выполнения ядерной сделки будут обсуждаться на этой встрече.
Напомним, Могерини и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник встретились в Нью-Йорке.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
4 + 2 =