Рухани призвал Европу к приверженности своим обязательствам по СВПД

Рухани на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном во вторник встретился в Нью-Йорке и выразил сожаление в связи с недавним заявлением стран евротройки, подвергав критике Лондон из-за невыполнения своих обязательства по ядерной сделке для обеспечения экономических интересов Ирана.

Указав на Ормузскую мирную инициативу, которая будет объявлена во время выступления иранского президента на заседании генассамблеи ООН, Рухани назвал взаимодействие региональных государств единственным путем установления стабильности и устойчивой безопасности в регионе.

Британский премьер-министр на этой встрече также заявил об интересе Лондона к улучшению отношений с Тегераном, добавив, что Великобритания всегда защищает Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Он отметил, что в качестве британского министра иностранных дел тогда стремился уговорить США отказаться от выхода из СВПД, но он не успел.

Говоря о влиятельной роле Ирана в регионе, Джонсон выразил надежду на продолжение ядерной сделки и снижение напряженности в регионе.

Напомним, иранский президент во вторник встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркелем, президентом Швейцарии Ули Маурером и премьер-министро Швеции Стефаном Ловеном. Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник во второй раз встретился с иранским коллегой.



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