Иран выразил решимость разрешить сирийский кризис политическим способом

Помощник министра иностранных дел Ирана поздравил президента Сирии с созданием конституционного комитета и подтвердил решимость Ирана политически урегулировать сирийский кризис.

Говоря о 5-м саммите стран-гарантов Астанинского процесса в Анкаре, Хаджи подтвердил решимость Ирана содействовать политическому урегулированию сирийского кризиса.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.

18 сентября Гутерриш заявил, что Конституционный комитет Сирии скоро начнет работу. 9 сентября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов сообщил, что формирование Конституционного комитета Сирии должно быть завершено в сентябре. Об этих же сроках говорил и спецпосланник ООН Гейр Педерсен.

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