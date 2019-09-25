25 сент. 2019 г., 08:46
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News Code: 83489936
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Министры иностранных дел Ирана, России и Турции выступили с совместным заявлением по Сирии

Министры иностранных дел Ирана, России и Турции выступили с совместным заявлением по Сирии

Тегеран, 25 сентября, ИРНА — Министры иностранных дел Ирана, России и Турции договорились содействовать провести первое заседание первое заседание Конституционного комитета Сирии в Женеве.

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран-гарантов Астанинского формата провели трехстороннюю встречу «на полях» 74-й сессии ГА ООН.

Как говорится в совместном заявлении, опубликованном в среду утром на веб-сайте МИД РФ, три страны подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству Сирии.

"Министры выразили решимость оказывать поддержку работе Конституционного комитета путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами и спецпосланником Генсекретаря ООН по Сири", говорится в заявлении.

Министры также договорились содействовать проведению первого заседания Конституционного комитета в Женеве.

Как договорились министры, этот решающий шаг положит начало жизнеспособному и долгосрочному политическому процессу, ведомому и осуществляемому самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с решениями Конгресса национального сирийского диалога (КСНД) в Сочи и резолюцией 2254 СБ ООН.

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