Рухани: куда бы ни пошли США, это приводит к распространению терроризма

"Я поражен интерпретацией президента США Дональда Трампа терроризма, потому что сегодня Америка является главным спонсором терроризма в нашем регионе, и куда бы они ни пошли, там распространялся терроризм",

Рухани указал на военную интервенцию США в Сирии без разрешения президента страны Башара Асада в качестве примера американского терроризма на Ближнем Востоке. "Соединенные Штаты использует воздушное пространство Сирии для бомбардировки территории страны без разрешения официального правительства САР", указал президент.

Рухани заявил, что не планирует встречаться с Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Если власти США хотят провести переговоры, они должны создать необходимые условия", подчеркнул он.

По его словам, до начала переговоров Иран и США должны создать доверие друг к другу.

Рухани назвал бездоказательными утверждения Саудовской Аравии о причастности Ирана к ракетным атакам на нефтяные объекты королевства.

"Официальный представитель Саудовской Аравии сообщил, что это оружие, которым они были атакованы, не было йеменским, потому что на нем они увидели (надпись) "Йа-али". Но это же (выражение) используют шииты в Йемене. Официальный представитель, который думает, что все иранцы шииты, а все йеменцы не шииты – ошибается", заявил Рухани.

По его словам, такое обращение к богу используют в молитвах шииты и в Иране, и в Йемене, и в Ираке. "Я считаю необоснованным считать данную надпись доказательством иранского происхождения оружия", указал президент.

Президент Ирана назвал позором неспособность американских систем противоракетной и противовоздушной обороны отразить ракетную атаку на Саудовскую Аравию и заявил, что разведка США ничего не знала о ней заранее.

"Все эти деньги, которые приходят из США на оборонительные системы, вооружения, радары, установленные по всей Саудовской Аравии, на Аравийском полуострове – почему они не смогли предотвратить попадание этих ракет в цели? Какой был смысл устанавливать все эти противоракетные системы Patriot?", сказал он.

"Даже если мы примем все эти обвинения США (о причастности Ирана), то это будет еще более позорно для США, и они должны будут ответить, почему они не смогли остановить и перехватить эти ракеты", отметил Рухани.

По его словам, американская разведка не знала о готовящейся атаке. "Почему разведывательные ведомства США, которые получают большие бюджеты за счет американских налогоплательщиков, почему они совершенно не знали об этих военных возможностях йеменцев? На это нужно дать ответ. Америка должна сказать, почему она продает в регион так много оружия? Почему они не могут установить, откуда эта (атака) была совершена? И потом показать доказательства", подчеркнул президент Ирана.

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